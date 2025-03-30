«Спартак» обратился к болельщикам после ничьей с «Ахматом»

«Спартак» попросил болельщиков поддержать команду после ничьей с «Ахматом»

Московский «Спартак» после ничьей в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» в своем Telegram-канале попросил поддержать команду.

«Досадная, обидная и неприятная ничья. Не реализовали свои моменты и потеряли важные очки в непростом выездном матче. Красно-белые, давайте поддержим команду», — говорится в посте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Лидирует в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар», набрав 49 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 46 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак» (44). «Ахмат» идет на 14 месте, набрав 19 баллов.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Ростовом». Игра состоится 6 апреля. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

«Ахмат» сыграет в следующем матче с воронежским «Факелом». Игра пройдет 5 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:15 по московскому времени.

Ранее тренер «Спартака» рассказал, почему клуб не обыграл «Ахмат» в матче РПЛ.