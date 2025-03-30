Тренер «Спартака» рассказал, почему клуб не обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Тренер «Спартака» Станкович: реализуй хотя бы момент, мы бы обыграли «Ахмат»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после ничьей в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» заявил, что команда полностью отдалась игре, передает «Матч ТВ».

«Ребята старались до самого конца. Тем не менее, мы создали четыре хороших голевых момента. Реализуй мы хотя бы один момент, одержали бы победу», — сказал Станкович.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает второе место, набрав 44 очка. «Ахмат» располагается на 14 строчке, имея в активе 19 баллов. Лидирует в турнире «Краснодар», набрав 49 очков. Замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит», имея в активе 43 балла. Свой матч «Зенит» проведет 30 марта против казанского «Рубина». Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Ростовом». Игра состоится 6 апреля. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

«Ахмат» сыграет в следующем матче с воронежским «Факелом». Игра пройдет 5 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:15 по московскому времени.

Ранее «Химки» одолели одного из аутсайдеров РПЛ.