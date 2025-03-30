Аршавин заявил, что Спартак» теряет шансы на борьбу за титул

Аршавин считает, что «Спартак» теряет шансы на борьбу за победу в РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что московский «Спартак» теряет шансы на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) после ничьей с грозненским «Ахматом» (0:0), передает «Матч ТВ».

«Спартак» немного теряет шансы на борьбу за чемпионство и дает возможность «Зениту» оторваться. Несмотря на то что ударов было больше у «Ахмата», реальные шансы на гол были у «Спартака», — сказал Аршавин.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает второе место, набрав 44 очка. «Ахмат» располагается на 14 строчке, имея в активе 19 баллов. Лидирует в турнире «Краснодар», набрав 49 очков. Замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит», имея в активе 43 балла. Свой матч «Зенит» проведет 30 марта против казанского «Рубина». Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Ростовом». Игра состоится 6 апреля. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

«Ахмат» сыграет в следующем матче с воронежским «Факелом». Игра пройдет 5 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:15 по московскому времени.

Ранее тренер «Спартака» рассказал, почему клуб не обыграл «Ахмат» в матче РПЛ.