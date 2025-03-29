«Химки» одолели одного из аутсайдеров РПЛ

Подмосковные «Химки» обыграли «Пари Нижний Новгород» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Первый гол в поединке оформил Лукас Вера, который на 22-й минуте реализовал пенальти. На 86-й минуте окончательный счет в противостоянии установил Бутта Магомедов.

Главным арбитром встречи был назначен Евгений Кукуляк, который по ходу поединка показал четыре желтые карточки. Два предупреждения получили игроки «Химок» Александр Руденко и Алекс Корредера, еще два — футболисты нижегородского клуба Александр Эктов и Никита Каккоев.

В первом тайме травму получил защитник «Химок» Георгий Джикия. Он столкнулся с нападающим «Пари НН» Александром Кокшаровым и был заменен на 28-й минуте встречи. Вместо него на поле появился Стефан Мелентиевич.

В турнирной таблице РПЛ «Химик» занимают 10 место, набрав 23 балла. Нижегородская команда идет в зоне стыковых матчей — на 13-й позиции с 19-ю баллами.

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