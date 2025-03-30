«Краснодар» разгромил «Факел» в матче РПЛ

«Краснодар» разгромил воронежский «Факел» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на одноименном стадионе, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрителям не удалось увидеть голов. Первый мяч на 53-й минуте забил Никита Кривцов. На 66-й минуте отличился Эдуард Сперцян, на 69-й и 74-й дубль оформил Олакунле Олусегун, а на 80-й — отличился 20-летний Данила Козлов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы отрыв «Краснодара» в турнирной таблице увеличился до шести очков: у команды Мурада Мусаева стало 49 очков, а у «Спартака» и «Зенита» 43 балла. Однако коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга свои встречи в этом туре не провели. «Факел» идет на 15-м месте, набрав 14 очков.

В следующем туре РПЛ «Краснодар» сыграет дома с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 5 апреля. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Факел» в тот же день на своем поле встретится с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:15 по московскому времени.

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