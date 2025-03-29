«Динамо» разгромило «Оренбург» в матче РПЛ

Московское «Динамо» со счетом 5:1 разгромило «Оренбург» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

В первом тайме счет открыл Хорхе Карраскаль, он отличился на 38-й минуте. Через три минуты Карраскаль удвоил преимущество «Динамо». После перерыва Бителло и Луис Чавес довели счет до 4:0. Один мяч в составе «Оренбурга» отыграл Саид Сахархизан. Но в компенсированное время Виктор Окишор установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место, набрав 42 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея 46 баллов. «Оренбург» идет на 16 месте с 11 очками.

В следующем матче РПЛ «Динамо» сыграет на выезде с московским ЦСКА. Встреча состоится 6 апреля. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени. «Оренбург» сыграет 4 апреля с «Пари НН». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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