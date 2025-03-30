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Спорт

Уйти в отрыв: «Краснодар» принимает «Факел». LIVE

Футбол. РПЛ-2024/25, 22-й тур. «Краснодар» — «Факел» (Воронеж). ОНЛАЙН

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Виталий Тимкив/РИА Новости
Лидер Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на своем поле играет с одним из аутсайдеров первенства, воронежского «Факела». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 22-й тур
1-й тайм
30 марта 14:00
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 0
Факел
Воронеж, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
1-й тайм

23' Браими

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'31

Шикарный момент у «Факела»! Брахими головой замкнул навес от линии штрафной и угодил в перекладину!

'28

Брахими заработал для своей команды штрафной на правом фланге атаки. Ломовицкий подал — но слишком сильно и далеко.

'25

Динамика игры не снизилась, но до ворот мяч в последние минуты не доходит - идет жесткая борьба в центре.

'22

Мозес устремился в атаку, но упал на газон после игры в корпус от Браими. Карасев не сразу, но все же наградил игрока «Факела» «горчичником».

'18

Не сразу возобновилась игра, но все в порядке с защитником «Факела».

'16

Сенхаджи получил повреждение в верховой борьбе, ему оказывают помощь.

'14

Хитро разыграли стандарт краснодарцы, Батчи прострелил вдоль лицевой, от Сенхаджи мяч отскочил к Ленини, а тот в касание пробил с нескольких метров над перекладиной.

'13

Са плотно пробил от угла штрафной — не проблема для Гудиева.

'10

Не считая момента у «Краснодара», пока остроты у ворот обеих команд минимум. Но хозяева все же владеют инициативой.

'8

Квеквескири подал стандарт от правого фланга — игрок «Факела» замыкал передачу, но мяч улетел выше ворот.

'4

А вот и момент у хозяев! Потеряли мяч игроки «Факела» на своей половине поля, мяч дошел до штрафной гостей, Кривцов сделал тонкий пас на Са, и тот аккуратно пробил низом — справился Гудиев!

'3

Воронежцы с первых минут бросились искать возможности в атаке. Неудивительно: им терять нечего, они идут на 15-м месте и борются за выживание. У «Краснодара», впрочем, своя очень важная задача: сохранить лидерство в РПЛ и сделать еще шаг навстречу долгожданному чемпионству.

'1

Игра началась! Главный судья — Сергей Карасев.

13:55

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Коста, Гонсалес, Черников, Кривцов, Батчи, Ленини, Мозес, Виктор Са.

«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Ломовицкий, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Ильин.

13:50

Матч начнется в 14:00 мск.

13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ «Краснодар» — «Факел».

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