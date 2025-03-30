Шикарный момент у «Факела»! Брахими головой замкнул навес от линии штрафной и угодил в перекладину!
Брахими заработал для своей команды штрафной на правом фланге атаки. Ломовицкий подал — но слишком сильно и далеко.
Динамика игры не снизилась, но до ворот мяч в последние минуты не доходит - идет жесткая борьба в центре.
Мозес устремился в атаку, но упал на газон после игры в корпус от Браими. Карасев не сразу, но все же наградил игрока «Факела» «горчичником».
Не сразу возобновилась игра, но все в порядке с защитником «Факела».
Сенхаджи получил повреждение в верховой борьбе, ему оказывают помощь.
Хитро разыграли стандарт краснодарцы, Батчи прострелил вдоль лицевой, от Сенхаджи мяч отскочил к Ленини, а тот в касание пробил с нескольких метров над перекладиной.
Са плотно пробил от угла штрафной — не проблема для Гудиева.
Не считая момента у «Краснодара», пока остроты у ворот обеих команд минимум. Но хозяева все же владеют инициативой.
Квеквескири подал стандарт от правого фланга — игрок «Факела» замыкал передачу, но мяч улетел выше ворот.
А вот и момент у хозяев! Потеряли мяч игроки «Факела» на своей половине поля, мяч дошел до штрафной гостей, Кривцов сделал тонкий пас на Са, и тот аккуратно пробил низом — справился Гудиев!
Воронежцы с первых минут бросились искать возможности в атаке. Неудивительно: им терять нечего, они идут на 15-м месте и борются за выживание. У «Краснодара», впрочем, своя очень важная задача: сохранить лидерство в РПЛ и сделать еще шаг навстречу долгожданному чемпионству.
Игра началась! Главный судья — Сергей Карасев.
«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Коста, Гонсалес, Черников, Кривцов, Батчи, Ленини, Мозес, Виктор Са.
«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Ломовицкий, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Ильин.
Матч начнется в 14:00 мск.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ «Краснодар» — «Факел».