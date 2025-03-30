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Воронежцы с первых минут бросились искать возможности в атаке. Неудивительно: им терять нечего, они идут на 15-м месте и борются за выживание. У «Краснодара», впрочем, своя очень важная задача: сохранить лидерство в РПЛ и сделать еще шаг навстречу долгожданному чемпионству.