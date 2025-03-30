Большунов выиграл в финале Кубка России

Большунов выиграл гонку с раздельным стартом в финале Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом, которая состоялась в рамках восьмого этапа Кубка России в Апатитах.

Большунов преодолел дистанцию за 22 минуты 38,6 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев (+13,5), третьим стал Сергей Ардашев (+23,5).

29 марта Большунов также выиграл гонку на этапе Кубка России — с раздельным стартом классическим стилем.

21 марта тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что у Большунова вновь возникли проблемы со спиной.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Большунову не интересно соревноваться в России.