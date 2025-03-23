Губерниев считает, что Большунову не интересно соревноваться в России

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что олимпийскому чемпиону Адександру Большунову не интересно соревноваться в России. Его слова приводит Telegram-канал Лыжные гонки l Lizzerin.

«Думаю, если бы это был марафон в Холменколлене, это была бы другая мотивация и совершенно другой Большунов. Это очевидно. Если через три дня Большунова допустят на марафон в Осло, он будет максимально готов», — заявил Губерниев.

21 марта тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что у Большунова вновь возникли проблемы со спиной.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее рекорд олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо назвали нелегитимным из-за Большунова.