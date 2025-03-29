Большунов выиграл гонку на этапе Кубка России

Лыжник Большунов выиграл разделку на этапе Кубка России в Кировске

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом классическим стилем на этапе Кубка России, который проходит в Кировске.

Большунов преодолел дистанцию с результатом 6:46,1.

Савелий Коростелев, который пришел вторым, отстал на 0,9 секунды. Замкнул тройку сильнейших Сергей Устюгов (+7,7).

21 марта тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что у Большунова вновь возникли проблемы со спиной.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Большунову не интересно соревноваться в России.