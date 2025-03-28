«Спартак» обыграл «Северсталь» в матче плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» обыграл череповецкую «Северсталь» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубке Гагарина.

Встреча, которая состоялась на «Мегаспорт Арене» в Москве, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Первым в этой встрече отличился «Спартак»: на 18-й минуте забил Павел Порядин. На 23-й минуте счет сравнял Михаил Котляревский, но на 37-й Александр Пашин снова вывел «красно-белых» вперед. Еще одну шайбу на 41-й минуте забросил Андрей Локтионов. На 53-й минуте Котляревский оформил дубль, но на 56-й преимущество в две шайбы вернул Адам Ружичка.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой победы «Спартак» повел в серии со счетом 2:0. В первой встрече, которая состоялась 26 марта также на «Мегаспорт Арене», «красно-белые» выиграли в овертайме со счетом 5:4. Следующая игра этой серии состоится в Череповце 30 марта.

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