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«Спартак» обыграл «Северсталь» в матче плей-офф КХЛ

«Спартак» обыграл «Северсталь» со счетом 4:2 в КХЛ и повел в серии 2:0
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Московский «Спартак» обыграл череповецкую «Северсталь» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубке Гагарина.

Встреча, которая состоялась на «Мегаспорт Арене» в Москве, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Первым в этой встрече отличился «Спартак»: на 18-й минуте забил Павел Порядин. На 23-й минуте счет сравнял Михаил Котляревский, но на 37-й Александр Пашин снова вывел «красно-белых» вперед. Еще одну шайбу на 41-й минуте забросил Андрей Локтионов. На 53-й минуте Котляревский оформил дубль, но на 56-й преимущество в две шайбы вернул Адам Ружичка.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой победы «Спартак» повел в серии со счетом 2:0. В первой встрече, которая состоялась 26 марта также на «Мегаспорт Арене», «красно-белые» выиграли в овертайме со счетом 5:4. Следующая игра этой серии состоится в Череповце 30 марта.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

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