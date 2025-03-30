«Претензии не к ней»: Фетисов подверг критике родителей Касаткиной, сменившей гражданство

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов подверг критике родителей российской теннисистки Дарьи Касаткиной из-за ее решения сменить спортивное гражданство. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Касаткина – уже не российская спортсменка. Думаю, в дальнейшем подобные решения можно ожидать и от других спортсменов. Значит, Касаткину так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис – это найти новую родину. Претензии не к ней, а к ее родителям. Печально все это», — заявил Фетисов.

О решении Касаткиной стало известно в ночь на 29 марта. Теперь российская теннисистка будет представлять Австралию.

Татьяна Тимковская, мать спортсменки, после этого рассказала, что в семье уважают решение дочери, и подчеркнула, что в их отношениях это ничего не меняет.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Дмитрий Губерниев ответил, считает ли Касаткину предательницей.