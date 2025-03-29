«Это низко»: Губерниев ответил, считает ли Касаткину предательницей

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отказался называть российскую теннисистку Дарью Касаткину, сменившую спортивное гражданство, предательницей. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Сменила и сменила, это ее право. Выступала за Россию, а теперь будет представлять Австралию. Желаю ей удачи. Это ее путь и ее выбор. Предательницей точно не назову, потому что это низко», — заяви Губерниев.

О решении Касаткиной стало известно в ночь на 29 марта. Теперь российская теннисистка будет представлять Австралию.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее заслуженный тренер России заявил, что Касаткина никогда не была порядочным человеком.