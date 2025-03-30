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Американец Малинин с крупным отрывом выиграл чемпионат мира

Американец Малинин выиграл чемпионат мира по фигурному катанию
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Raniero Corbelletti/Raniero Corbelletti/AFLO

Американский фигурист Илья Малинин с крупным отрывом выиграл чемпионат мира — 2025.

Произвольные программы мужчин на турнире, который в этом году прошел в Бостоне, состоялись в ночь на 30 марта. Малинин за свое выступление набрал 208,15 балла, что дало ему в общей сумме итоговые 318,56.

На втором месте оказался представитель Казахстана Миъаил Шайдоров. За произвольный прокат он набрал 192,70 балла, его общая сумма составила 287,47. Замкнул тройку лучших японец Юма Кагияма — (171,10 балла произвольный прокат, 278,19 балла общая сумма).

Малинин выиграл второй чемпионат мира подряд. Он — единственный фигурист, который стабильно вставляет в свои выступления четверной аксель.

Российские фигуристы пропустили четвертый чемпионат мира с начала отстранения от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в 2022 году. 20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены. Однако при этом о возвращении на турниры под эгидой ISU речи пока не идет.

Ранее был назван фигурист, которого чаще всего проверяли на допинг в 2025 году.

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