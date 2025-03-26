Назван фигурист, которого чаще всего проверяли на допинг в 2025 году

Кондратюк стал самым проверяемым РУСАДА фигуристом в начале 2025 года

Марк Кондратюк стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристом в первые два месяца 2025 года. За январь и февраль он тестировался трижды. Об этом сообщает ТАСС.

Он был проверен на допинг один раз в январе и два раза в феврале. За этот промежуток времени дважды сдавали допинг-тест Аделия Петросян, Софья Муравьева, Александр Галлямов, Арсений Федотов, Анна Фролова и Анастасия Мишина. Всего были проверены 44 фигуриста.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены.

28 февраля Россия подала список фигуристов для участия в ОИ-2026 по фигурному катанию. Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее рекордсмен мира заявил, что ему плевать на пропуск Олимпиады-2026.