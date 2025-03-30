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Страна ЕС выступила против дискриминации российских спортсменов

Сийярто: Венгрия выступает против дискриминации спортсменов РФ из-за политики
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Венгрия всегда выступала и выступает против смешения политики со спортом и дискриминации спортсменов по национальному признаку. Об этом в интервью РИА Новости сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя заявление нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри о пересмотре запрета на участие в соревнованиях российских спортсменов.

По его словам, венгерское государство всегда будет за справедливость и отсутствие дискриминации спортсменов по национальному признаку.

«Мы были очень рады услышать первое заявление нового президента МОК о пересмотре запрета на участие спортсменов из некоторых стран, таких как Россия, поэтому мы надеемся, что рациональность, здравый смысл и взаимное уважение вернутся и в спорт», — сказал дипломат.

Он также отметил, что приветствует исключение из санкционного списка главы Минспорта России Михаила Дегтярева.

20 марта Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха, который покинет пост в июне. Предполагается, что именно при нем МОК будет определять порядок участия россиян в Олимпиаде — 2026.

Ковентри является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

Ранее Тарасова призвала поменять правила допуска россиян до Олимпиады.

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