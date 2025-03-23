Тарасова призвала поменять правила допуска россиян до Олимпиады

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что надо поменять правила допуска россиян до Олимпиады, передает «Матч ТВ».

«Я считаю, что сейчас обязательно нужно менять правила допуска россиян до Игр. Я согласна с новым президентом МОК. Она большая спортсменка и понимает короткую жизнь спортсменов», — сказала Тарасова.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе Международного олимпийского комитета (МОК). Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

Ранее глава ISU рассказал, когда станут известны россияне, которые будут участвовать в отборе на Игры.