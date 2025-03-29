СКА потерпел второе поражение от «Динамо» в Кубке Гагарина

Московское «Динамо» обыграло петербургский СКА во втором матче 1/8 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, которая прошла на «ВТБ Арене» в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе СКА отличился Иван Демидов, за «Динамо» шайбу забросил Артем Чернов. Победный бросок нанес Никита Гусев на 71-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый матч также завершился победой «Динамо» — со счетом 3:1. Таким образом, московский клуб ведет в серии — 2-0.

Третий матч серии состоится в Санкт-Петербурге 31 марта и начнется в 19:30 по московскому времени. Четвертая игра также будет сыграна на домашней арене СКА, стартовая сирена прозвучит в 19:00 мск 2 апреля.

Действующим чемпионом КХЛ является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее «Спартак» обыграл «Северсталь» в матче плей-офф КХЛ.