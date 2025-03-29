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Самая жаркая серия КХЛ: «Динамо» против СКА. LIVE

Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч. «Динамо» — СКА. ОНЛАЙН

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Владимир Федоренко/РИА Новости
В Москве проходит второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Динамо» и СКА. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
Перерыв
29 марта 19:30
Динамо М
Москва, Россия
18' Чернов
1 : 1
СКА
Санкт-Петербург, Россия
10' Демидов
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва», Москва, Россия
1-й период

18'30" Чернов

10'23" Демидов

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20'

Первый период завершен! Ничейный результат у нас в Москве, 1:1!

18'

ГОООООООООООООООООЛ! Артем Чернов подобрал шайбу после ошибки защитника СКА, который не смог вынести шайбу через борт, и вложил ее аккурат в уголок ворот Ивана Заврагина.

17'

Бросок Зайцева блокирует Джиошвили.

16'

Возобновляется игра в полных составах.

14'

Дилан Секьюра и Иван Демидов получают по две минуты штрафа за потасовку у дальнего борта. В формате 4х4 проведут команды ближайшие 120 секунд.

12'

Бросок Пакетта в створ отражает Иван Заврагин.

11'

ГОООООООООООООООООООЛ! Иван Демидов открывает счет в сегодняшней игре, нанося точный бросок с передачи Зайцева! Закрыл обзор игрок СКА вратарю «Динамо» — Моторыгин ничего не видел, 0:1!

10'

Кузнецов чисто выиграл вбрасывание и отдал передачу на Демидова, бросок Ивана отразил голкипер «Динамо».

8'

Павел Кудрявцев классно через защитника смог пробраться на пятак перед воротами СКА, однако Иван Заврагин клюшкой выбил шайбу из-под коньков нападающего.

6'

Грицюк нанес точный бросок в створ, Моторыгин действует надежно.

4'

Отлично обороняются армейцы, большинство бело-голубым реализовать не удалось.

3'

Бросок Готовца блокируют защитники СКА.

2'

Начинается игра с удаления у СКА — Григоренко засунул клюшку под ноги Сизову, две минуты за подножку.

19:31

Игра началась! Поехали!

19:25

Команды на льду. Звучит государственный гимн России.

19:10

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию второго матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Динамо» и СКА.

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