Спорт
Самая жаркая серия КХЛ: «Динамо» против СКА. LIVE
Владимир Федоренко/РИА Новости
В Москве проходит второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Динамо» и СКА. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
Перерыв
29 марта 19:30
СКА
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва», Москва, Россия
1-й период
18'30"
Чернов
10'23"
Демидов
20'
Первый период завершен! Ничейный результат у нас в Москве, 1:1!
18'
ГОООООООООООООООООЛ! Артем Чернов подобрал шайбу после ошибки защитника СКА, который не смог вынести шайбу через борт, и вложил ее аккурат в уголок ворот Ивана Заврагина.
17'
Бросок Зайцева блокирует Джиошвили.
16'
Возобновляется игра в полных составах.
14'
Дилан Секьюра и Иван Демидов получают по две минуты штрафа за потасовку у дальнего борта. В формате 4х4 проведут команды ближайшие 120 секунд.
12'
Бросок Пакетта в створ отражает Иван Заврагин.
11'
ГОООООООООООООООООООЛ! Иван Демидов открывает счет в сегодняшней игре, нанося точный бросок с передачи Зайцева! Закрыл обзор игрок СКА вратарю «Динамо» — Моторыгин ничего не видел, 0:1!
10'
Кузнецов чисто выиграл вбрасывание и отдал передачу на Демидова, бросок Ивана отразил голкипер «Динамо».
8'
Павел Кудрявцев классно через защитника смог пробраться на пятак перед воротами СКА, однако Иван Заврагин клюшкой выбил шайбу из-под коньков нападающего.
6'
Грицюк нанес точный бросок в створ, Моторыгин действует надежно.
4'
Отлично обороняются армейцы, большинство бело-голубым реализовать не удалось.
3'
Бросок Готовца блокируют защитники СКА.
2'
Начинается игра с удаления у СКА — Григоренко засунул клюшку под ноги Сизову, две минуты за подножку.
19:25
Команды на льду. Звучит государственный гимн России.
19:10
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию второго матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Динамо» и СКА.
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