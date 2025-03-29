Заслуженный тренер России: Касаткина никогда не была порядочным человеко Результат проверки орфографии Удаленом

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на решение теннисистки Дарьи Касаткиной выступать за Австралию, заявив, что она никогда не была порядочным человеком, передает «Советский спорт».
«Дарья и ранее вела себя неприлично, она не имеет за плечами никакой морали. Играет она на среднем уровне, поэтому без нее мы спокойно проживем», — сказал Камельзон.
Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.
Ранее болельщики отреагировали на решение Касаткиной выступать за Австралию.