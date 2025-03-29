«Без упреков, пожалуйста»: Медведева назвала секс-символа в фигурном катании

Двукратная серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева в эфире YouTube-шоу «Каток» рассказала, кого считает секс-символом в фигурном катании.

«Ну, вот Скотта Моира ты хорошо назвала. Кого бы я еще назвала? Сейчас без упреков, пожалуйста — пускай это будет Гийом Сизерон. Мы не обращаем внимания на детали. Я говорю про энергетику, про катание, про то, как он себя подает. Ты просто смотришь — и тебе хочется смотреть больше и больше», — заявила она.

Сизерон ранее выступал в танцах на льду вместе с Габриэлой Пападакис. Вместе они — олимпийские чемпионы, пятикратные чемпионы мира, пятикратные победители европейского первенства. В 2025 году Сизерон объявил о возобновлении карьеры вместе с Лоранс Фурнье‑Бодри.

Моир выступал в танцах на льду в паре с Тессой Вертью. Они — трехкратные олимпийские чемпионы (2010, 2018), двукратные серебряные призеры Олимпийских игр (2014), трехкратные чемпионы мира (2010, 2012, 2017).

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Медведева назвала город-тюрьму для российских фигуристов.