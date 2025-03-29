Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Без упреков, пожалуйста»: Медведева назвала секс-символа в фигурном катании

Чемпионка мира Медведева назвала двух секс-символов в фигурном катании
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Двукратная серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева в эфире YouTube-шоу «Каток» рассказала, кого считает секс-символом в фигурном катании.

«Ну, вот Скотта Моира ты хорошо назвала. Кого бы я еще назвала? Сейчас без упреков, пожалуйста — пускай это будет Гийом Сизерон. Мы не обращаем внимания на детали. Я говорю про энергетику, про катание, про то, как он себя подает. Ты просто смотришь — и тебе хочется смотреть больше и больше», — заявила она.

Сизерон ранее выступал в танцах на льду вместе с Габриэлой Пападакис. Вместе они — олимпийские чемпионы, пятикратные чемпионы мира, пятикратные победители европейского первенства. В 2025 году Сизерон объявил о возобновлении карьеры вместе с Лоранс Фурнье‑Бодри.

Моир выступал в танцах на льду в паре с Тессой Вертью. Они — трехкратные олимпийские чемпионы (2010, 2018), двукратные серебряные призеры Олимпийских игр (2014), трехкратные чемпионы мира (2010, 2012, 2017).

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Медведева назвала город-тюрьму для российских фигуристов.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами