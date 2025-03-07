Медведева назвала город-тюрьму для российских фигуристов

Российская фигуристка Евгения Медведева в шоу «Футбольное катание» рассказала, что с ненавистью вспоминает сборы в Новогорске.

По ее словам, атмосфера сборов национальной команды, которые проходят в УТС «Новогорск», не добавляет энтузиазма в жизни.

«С 2010 по 2018 год каждое лето стабильные два месяца в Новогорске. Новогорск для всех фигуристов — это просто тюрьма, ад адовый», — заявила Медведева.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры 2026 года пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее стало известно, продлят ли дисквалификацию Камилы Валиевой за отказ вернуть медали.