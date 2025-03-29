Болельщики отреагировали на решение Касаткиной выступать за Австралию

«Очень рады за тебя»: болельщики о решении Касаткиной выступать за Австралию

Болельщики в соцсетях отреагировали на решение теннисистки Дарьи Касаткиной сменить российское спортивное гражданство на австралийское, передает «Чемпионат».

«Добро пожаловать, Даша! Надеюсь, здесь ты расслабишься», — написал один из болельщиков.

Другой болельщик отметил, что в Австралии живут милые и гостеприимные люди.

«Замечательные новости! Ты часть нас», — написал еще один фанат.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Касаткина не отдала ни одного гейма сопернице на турнире в Дохе.