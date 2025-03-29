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Глава Федерации тенниса России не удивлен решению Касаткиной сменить спортивное гражданство

Глава ФТР Тарпищев: не удивлен решению Касаткиной сменить спортивное гражданство
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Shaun Brooks/Global Look Press

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что его не удивило решение Дарьи Касаткиной сменить российское спортивное гражданство на австралийское, передает РИА Новости.

«Касаткина давно дистанцировалась от федерации, так что сюрпризом ее решение не стало. Не совсем понимаю, как и за кого она будет выступать дальше», — сказал Тарпищев.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее олимпийский чемпион рассказал, можно ли считать предательством смену Касаткиной спортивного гражданства.

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