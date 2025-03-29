Олимпийский чемпион рассказал, можно ли считать предательством смену Касаткиной спортивного гражданства

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что смену спортивного гражданства теннисисткой Дарьей Касаткиной нельзя считать предательством, передает Sport24.

«Главное, чтобы это ей в жизни помогло, в чем я сомневаюсь. Она же не собирается вредить России за какие-то коврижки, поэтому пока вряд ли это предательство», — сказал Васильев.

29 марта Касаткина объявила о том, что будет выступать за Австралию.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Касаткина вылетела из топ-10 рейтинга WTA.