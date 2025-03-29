Российский тренер заявил, что поражение «Локомотива» не стало сенсацией

Российский тренер Александр Тарханов заявил, что разгромное поражение «Локомотива» от самарских «Крыльев Советов» не стало неожиданностью. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Перед матчем предполагал, что встреча завершится в пользу «Крыльев». После встречи с губернатором ожидал, что настрой будет очень сильный. Эта победа не стала сенсацией для меня», — заявил Тарханов.

Встреча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась с результатом 5:1. Самарцы забили четыре безответных мяча уже в первом тайме: на 2-й минуте отличился Доминик Орос, на 4-й — Иван Сергеев. На 32-й минуте гол забил Иван Олейников, а на 40-й — Гленн Бейл. В начале второго тайма Сергеев оформил дубль на 49-й минуте, а на 62-й Бейл забил в свои ворота и установил окончательный счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» набрали 22 балла за 22 встречи и поднялись на десятое место. «Локомотив» отдаляется от тройки лидеров: у них осталось 40 очков после 22 игр.

Ранее «Локомотив» извинился перед болельщиками за матч с «Крыльями Советов».