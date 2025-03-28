«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

«Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» со счетом 4:3 и сравнял счет в серии

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубке Гагарина.

Встреча, которая состоялась на «УГМК Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Первые три шайбы забросил «Автомобилист»: отличились Александр Шаров на 12-й, Ник Меркли на 20-й и Брукс Мэйсек на 24-й минутах. На 30-й минуте первый точный бросок для «Ак Барса» совершил Степан Фальковский, а на 44-й — Кирилл Семенов сократил расстояние до минимума. Алексей Бывальцев на 46-й минуте сделал счет 4:2, а окончательный — установил Дмитрий Яшкин на 47-й минуте.

После этой победы в серии ничья — 1:1. В первой встрече, которая состоялась 26 марта также на «УГМК Арене», завершилась победой «Ак Барса» со счетом 4:1.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

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