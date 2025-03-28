19:20

Первая встреча получилась ожидаемо яркой и развивалась по драматичному сценарию. «Северсталь» повела 2:0, но спартаковцы отыгрались еще в первом периоде. Во втором череповчане вновь оторвались на две шайбы, красно-белые отыграли одну, в третьем сравняли счет, а в овертайме Николай Голдобин с передачи Егора Зайцева принес команде Алексея Жамнова победу.