Шайба, отскочив от лицевого борта, едва не вылетела на пятак перед воротами Николаева, но защитник «Спартака» снял ее. А в ответной атаке Самойлов поймал бросок, после чего пошла стычка. Довольно жесткая.
Павел Порядин за задержку соперника в чужой зоне удален. Первое в матче большинство у «Северстали».
Интересно, что это тысячный матч «Спартака» в КХЛ, а еще у нападающего красно-белых Александра Беляева сегодня день рождения.
Очень опасно у ворот Самойлова, но голкипер «Северстали» спас, а потом защитники не дали добить в пустые ворота.
Ворота «Спартака» защищает Дмитрий Николаев, а за «Северсталь» на последнем рубеже Александр Самойлов.
Первая встреча получилась ожидаемо яркой и развивалась по драматичному сценарию. «Северсталь» повела 2:0, но спартаковцы отыгрались еще в первом периоде. Во втором череповчане вновь оторвались на две шайбы, красно-белые отыграли одну, в третьем сравняли счет, а в овертайме Николай Голдобин с передачи Егора Зайцева принес команде Алексея Жамнова победу.