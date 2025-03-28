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Спорт

Второй матч серии: «Спартак» принимает «Северсталь» в Кубке Гагарина. LIVE

Кубок Гагарина. Первый раунд. Второй матч. «Спартак» — «Северсталь». ОНЛАЙН

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Сергей Гунеев/РИА Новости
Во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубука Гагарина московский «Спартак» принимает череповецкую «Северсталь». Первая встреча закончилась победой хозяев в овертайме. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
1-й период
28 марта 19:30
Спартак
Москва, Россия
0 : 0
Северсталь
Череповец, Россия
Стадион «Мегаспорт», Москва, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
7'

Шайба, отскочив от лицевого борта, едва не вылетела на пятак перед воротами Николаева, но защитник «Спартака» снял ее. А в ответной атаке Самойлов поймал бросок, после чего пошла стычка. Довольно жесткая.

6'

Достаточно спокойно отбились хозяева. В полном составе «Спартак».

4'

Павел Порядин за задержку соперника в чужой зоне удален. Первое в матче большинство у «Северстали».

4'

Интересно, что это тысячный матч «Спартака» в КХЛ, а еще у нападающего красно-белых Александра Беляева сегодня день рождения.

2'

Очень опасно у ворот Самойлова, но голкипер «Северстали» спас, а потом защитники не дали добить в пустые ворота.

2'

Александр Пашин слева прорвался к воротам «Северстали» и бросил, но Самойлов потащил.

1'

Поееееееехали! Матч начался.

19:25

Ворота «Спартака» защищает Дмитрий Николаев, а за «Северсталь» на последнем рубеже Александр Самойлов.

19:20

Первая встреча получилась ожидаемо яркой и развивалась по драматичному сценарию. «Северсталь» повела 2:0, но спартаковцы отыгрались еще в первом периоде. Во втором череповчане вновь оторвались на две шайбы, красно-белые отыграли одну, в третьем сравняли счет, а в овертайме Николай Голдобин с передачи Егора Зайцева принес команде Алексея Жамнова победу.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина московский «Спартак» принимает череповецкую «Северсталь». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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