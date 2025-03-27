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Хоккеист «Миннесоты» Капризов возобновил тренировки после травмы

Хоккеист клуба НХЛ «Миннесота» Капризов возобновил тренировки после травмы
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Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Кирилл Капризов возобновил тренировки после травмы. Об этом рассказал журналист Майкл Руссо в своих соцсетях.

В конце января 2025 года генеральный менеджер команды Билл Герин заявил, что Капризову предстоит операция из-за травмы нижней части тела, но потом появилась информация, что ему потребуется на восстановление больше времени.

Всего в текущем сезоне Капризов сыграл 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка. В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает седьмое место, набрав85 очков.

До этого также из-за травмы нижней части тела он пропустил 12 игр в декабре-январе. Между повреждениями он успел сыграть три матча, в которых набрал два (0+2) очка.

27-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

В турнирной таблице Западной конференции НХЛ «Миннесота» занимает седьмое место. У коллектива 85 очков за 72 игры.

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