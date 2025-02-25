Ротенберг рассказал о самом жестком телефонном звонке в жизни

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг рассказал, что самый жесткий телефонный звонок в его жизни состоялся во время финала турнира на Олимпиаде-2018. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В конце третьего периода мне поступил звонок из Москвы: как так можно проигрывать немцам? Кто звонил, не буду говорить. Но это был важный звонок. И, видимо, он как‑то повлиял, потому что в этот момент забил Гусев. Вот такой был энергетический порыв по телефону!» — заявил Ротенберг.

В финале хоккейного турнира Олимпийских Игр в Пхенчхане сборная России обыграла Германию со счетом 4:3 (ОТ). Россияне проигрывали со счетом 2:3, однако за 56 секунд до финальной сирены Никита Гусев сравнял счет, а в овертайме победу национальной команде принес Кирилл Капризов.

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее был назван самый популярный вид спорта в России.