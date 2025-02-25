Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ротенберг рассказал о самом жестком телефонном звонке в жизни

Ротенберг: самый жесткий телефонный звонок был во время финала Олимпиады-2018
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг рассказал, что самый жесткий телефонный звонок в его жизни состоялся во время финала турнира на Олимпиаде-2018. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В конце третьего периода мне поступил звонок из Москвы: как так можно проигрывать немцам? Кто звонил, не буду говорить. Но это был важный звонок. И, видимо, он как‑то повлиял, потому что в этот момент забил Гусев. Вот такой был энергетический порыв по телефону!» — заявил Ротенберг.

В финале хоккейного турнира Олимпийских Игр в Пхенчхане сборная России обыграла Германию со счетом 4:3 (ОТ). Россияне проигрывали со счетом 2:3, однако за 56 секунд до финальной сирены Никита Гусев сравнял счет, а в овертайме победу национальной команде принес Кирилл Капризов.

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее был назван самый популярный вид спорта в России.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами