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Семья Михаэля Шумахера осталась недовольна мягкостью приговора по делу о шантаже

Семья Шумахера подала апелляцию на решение суда по делу о попытке шантажа
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Sportphoto/Global Look Press

Семья Михаэля Шумахера выразила недовольство мягкостью приговора, вынесенного одному из обвиняемых в деле о попытке шантажа, и подала апелляцию на решение суда. Об этом сообщает агентство DPA.

Супруга легендарного гонщика Коринна Шумахер заявила, что считает приговор бывшему охраннику семьи, осужденному на два года условно за пособничество и подстрекательство к вымогательству, слишком мягким. Она подчеркнула, что считает его вдохновителем преступления и осудила масштабное нарушение доверия. По ее словам, более суровое наказание необходимо для предотвращения подобных случаев в будущем.

12 февраля суд в Вуппертале признал виновными всех троих обвиняемых в попытке шантажа семьи Шумахера. Главный обвиняемый получил три года тюремного заключения, его сын — шесть месяцев условно и штраф в €1200. По версии следствия, бывший телохранитель семьи собирал компрометирующую информацию, которую затем передал своему сообщнику. Злоумышленники пытались выманить у семьи Шумахера €15 млн, угрожая опубликовать полученные данные в сети. Дело о попытке шантажа было возбуждено в сентябре 2022 года.

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.

Ранее Шумахер впервые за 11 лет появился на публике.

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