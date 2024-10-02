Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер впервые за 11 лет появился на публике, сообщает The Mirror.

Гонщик посетил свадьбу дочери. Свадьба состоялась на семейной вилле на Мальорке.

Шумахер завершил карьеру в 2012 году.

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Ранее в Германии задержали двух человек за шантаж семьи Шумахера.