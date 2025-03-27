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«С флагом ездил, проблем не было»: Кокорин о жизни в Италии после начала СВО

Кокорин заявил, что не сталкивался с проблемами в Италии после начала СВО
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Global Look Press

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, сталкивался ли с проблемами во время жизни в Италии после начала СВО России на Украине. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Если этой темы касаться, у меня вообще ни разу проблем не было. Я на русских номерах по Италии ездил в разгар этого всего, с русским флагом. Везде я был. Когда все кричат: «Вот там где-то!» Я в Монако был, я всю Италию объездил на машине дорогой. Я не боялся на русских номерах кататься, не думал, что мне сейчас кто-то камень кинет», — поделился футболист.

В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис».

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

Ранее Кокорин ответил на вопрос о возвращении в Россию.

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