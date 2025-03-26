Кокорин ответил на вопрос о возвращении в Россию

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин заявил, что точно не вернется в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Скорее всего, так и будет. Не хочу вообще об этом думать, но в России я точно не завершу карьеру. Я так не планировал. Просто так сложилось, жизненный путь у меня такой», — заявил Кокорин.

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис».

С 2011 по 2017 год Кокорин выступал в составе сборной России, он — участник чемпионатов Европы 2012, 2016 годов и чемпионата мира 2014 года.

Ранее сообщалось, что часть игроков молодежной сборной России не может улететь из Колумбии.