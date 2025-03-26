«Надо напомнить Трампу о России»: погоню Овечкина за Гретцки связали с политикой

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников объяснил, как связана погоня российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с политической ситуацией в мире. Его слова приводит РИА Новости.

«С политической точки зрения лучше побить рекорд сейчас, в том числе и для перспективы участия в Олимпийских играх 2026 года, и для матчей с НХЛ. Товарищ [Дональд] Трамп сейчас больше занят политикой, а надо ему напомнить о России. И тогда Саша сразу сделает всю игру», — заявил Кожевников.

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

После этой игры НХЛ обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет рекорд. При средней результативности Овечкина в 0,66 шайбы за игру предполагается, что историческое событие произойдет 16 апреля, когда «Кэпс» сыграют с «Айлендерс».

Ранее певец Сергей Жуков заявил о готовности записать песню с Овечкиным после рекорда.