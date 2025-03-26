Певец Сергей Жуков рассказал об общении с Овечкиным

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал об общении с российским нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Его слова приводит Sport24.

«Последний раз общался с Овечкиным на концерте, когда он вместе со мной вышел на сцену в «Лужниках». Было очень смешно. Невольно принял участие в большом концерте. Записать песню вместе с Овечкиным после рекорда? Всегда за, я готов! Жду, что он побьет рекорд уже в апреле», — заявил Жуков.

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил капитан столичной команды Александр Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

После этой игры НХЛ обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет рекорд. При средней результативности Овечкина в 0,66 шайбы за игру предполагается, что историческое событие произойдет 16 апреля, когда «Кэпс» сыграют с «Айлендерс».

Ранее Сергей Жуков захотел запатентовать фразу из своей песни.