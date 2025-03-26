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17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер вышли в полуфинал турнира в США

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в 1/2 финала турнира в Майами
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Violeta Santos Moura/Reuters

Российские теннисистки 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира серии WTA-1000 в Майами в парном разряде.

В четвертьфинале российские спортсменки одолели свою соотечественницу Екатерину Александрову, которая играла в паре с американкой Питон Стирнс. Встреча, которая продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась в трех сетах с результатом 5:7, 6:3, 1:0 (10:4).

Андреева и Шнайдер сделали один эйс, допустили пять двойных ошибок и реализовали два из шести брейк-пойнтов. На счету их соперниц шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в финал представительницы России сразятся с победительницами противостояния матча Цзян Синьюй / Фанг-Се Ву — Ван Синьюй / Чжэн Сайсай.

Шнайдер в паре с Андреевой завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде.

Ранее легенда мирового тенниса объяснил поражение Андреевой на турнире в Майами.

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