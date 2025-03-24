Легенда мирового тенниса объяснил поражение Андреевой на турнире в Майами

Поражение Мирры Андреевой в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами можно объяснить усталостью спортсменки. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил самый титулованный российский теннисист, чемпион Олимпийских игр — 2000 в Сиднее Евгений Кафельников.

«Конечно, элемент усталости присутствовал. Невозможно выигрывать такое количество матчей подряд, рано или поздно она кому-нибудь проиграла бы. Это пришлось на третий круг «тысячника» в Майами. Но у нее будет время на восстановление, и я уверен, что она вернется на грунт с еще большими силами», — сказал Кафельников.

Андреева на турнире WTA-1000 в Майами проиграла американке Аманде Анисимовой. Матч, который длился 2 часа 51 минуту, завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. Для Андреевой это поражение стало первым за 14 матчей. До «тысячника» в Майами Андреева выиграла два подряд аналогичных турнира в Дубае и Индиан-Уэллсе, что позволило ей подняться на шестую строчку мирового рейтинга.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница четырех турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

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