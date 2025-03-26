Замбию назвали одним из сильнейших соперников сборной России по футболу

Сёмин: Замбия была одним из сильнейших соперников России за последнее время

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал национальную команду Замбии одним из сильнейших соперников сборной России за последнее время. Его слова приводит «Советский спорт».

«Думаю, что сборная Замбии — один из самых сильных соперников за последнее время. Понравилась организация на стадионе «Динамо», полные трибуны, хорошая атмосфера. В целом этот матч удался, и можно ставить плюс в копилку нашей сборной», — заявил Семин.

Встреча, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Максим Глушенков на восьмой минуте. Также в первой половине встречи отличился Илья Вахания на 44-й минуте. На 54-й и 58-й минутах Глушенков оформил хет-трик, а на 73-й минуте окончательный счет установил Алексей Батраков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Замбия располагается на 87-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). 19 марта россияне обыграли сборную Гренады со счетом 5:0.

На 6 июня запланирован матч Россия — Нигерия, на 10 июня — Белоруссия — Россия.

Ранее стал известен еще один соперник сборной России по футболу.