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Стал известен еще один соперник сборной России по футболу

Сборная России по футболу сыграет с Ираном 6 октября
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Александр Вильф/РИА Новости

Глава федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что национальная сборная планирует 6 октября провести матч против национальной команды России в рамках подготовки к чемпионату мира. Его слова приводит ISNA.

«Сборная Ирана проведет 6 октября товарищеский матч против сборной России для подготовки игроков перед чемпионатом мира», — заявил Тадж.

25 марта россияне обыграли национальную команду Замбии со счетом 5:0, а 19 марта взяли верх над сборной Гренады также со счетом 5:0. Оба матча состоялись в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Первый гол нашей национальной команды в игре против Замбии забил Максим Глушенков на 8-й минуте. Также в первой половине встречи отличился Илья Вахания на 44-й минуте. На 54-й и 58-й минутах Глушенков оформил хет-трик, а на 73-й минуте окончательный счет установил Алексей Батраков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В 2023 году Россия разгромила Кубу со счетом 8:0. В 2024 году команда Валерия Карпина провела пять матчей против Сербии, Беларуси, Вьетнама, Брунея и Сирии, которые выиграла с общим счетом 26:0. В сумме в активе сборной России восемь побед подряд с общим счетом 44:0.

Ранее сообщалось, что часть игроков молодежной сборной России не может улететь из Колумбии.

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