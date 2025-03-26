Ротенберг предложил вариант стадиона для проведения матча между КХЛ и НХЛ

Ротенберг о матче КХЛ и НХЛ: думаю, эту игру можно провести на «СКА Арене»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг предложил «СКА Арену» как место проведения потенциального матча между Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Его слова приводит Metaratings.ru.

«Мы по инфраструктуре начинаем догонять и обгонять США, Канаду. Эту игру можно провести на «СКА Арене» или во всех новых дворцах. Можно вообще провести серию матчей в разных городах, как мы делали со сборной России», — заявил Ротенберг.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого одобрили проведение матча между сборными, составленными из игроков НХЛ и КХЛ.

Подробности о проведении такого поединка пока неизвестны. Указано только то, что игры будут организованы в США и России.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Роман Ротенберг выразил готовность возглавить сборную КХЛ в матче с НХЛ.