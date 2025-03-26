Отец Глушенкова отреагировал на конфликты сына в «Зените»

Отец Глушенкова: это вымысел, у Глушенкова в «Зените» нет никаких конфликтов

Александр Глушенков, отец нападающего петербургского «Зенита» Максима Глушенкова, заявил, что у его сына нет ни с кем конфликтов в команде. Его слова приводит Sport24.

«Второй день вижу, что пишут всякий бред. Никаких конфликтов у Глушенкова и Семака нет, это вымысел. Почему именно на Максима льется негатив? Потому что у «Зенита» сейчас нет результата, а Максим — авторитетный человек», — заявил Глушенков-старший.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Глушенков покинул одну из тренировок «Зенита» со словами «чо-то холодно».

25 марта «Mash на спорте» сообщал о том, что Глушенков вступил в конфликт с Семаком после поражения от московского «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сказав наставнику «Учись тренировать».

Позднее Семак опроверг эту информацию.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу «Спартака». Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее появилась информация, что фанаты «Спартака» намерены частично снять бойкот с матчей.