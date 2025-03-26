Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец Глушенкова отреагировал на конфликты сына в «Зените»

Отец Глушенкова: это вымысел, у Глушенкова в «Зените» нет никаких конфликтов
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Александр Глушенков, отец нападающего петербургского «Зенита» Максима Глушенкова, заявил, что у его сына нет ни с кем конфликтов в команде. Его слова приводит Sport24.

«Второй день вижу, что пишут всякий бред. Никаких конфликтов у Глушенкова и Семака нет, это вымысел. Почему именно на Максима льется негатив? Потому что у «Зенита» сейчас нет результата, а Максим — авторитетный человек», — заявил Глушенков-старший.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Глушенков покинул одну из тренировок «Зенита» со словами «чо-то холодно».

25 марта «Mash на спорте» сообщал о том, что Глушенков вступил в конфликт с Семаком после поражения от московского «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сказав наставнику «Учись тренировать».

Позднее Семак опроверг эту информацию.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу «Спартака». Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее появилась информация, что фанаты «Спартака» намерены частично снять бойкот с матчей.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами