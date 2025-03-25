Фанаты «Спартака» намерены частично снять бойкот с матчей

Активные фанаты московского «Спартака» планируют частично прекратить бойкот и намерены вернуться на матчи Кубка России. Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на свои источники.

В среде фанатов красно-белых идет активная дискуссия о снятии бойкота на матчи Кубка России. Большинство фанатов поддерживает возвращение, однако есть и противники этой перспективы. Решение по этому вопросу фанаты примут в ближайшее время.

При этом болельщики намерены продолжить игнорировать матчи Российской премьер-лиги.

В ближайшем матче Кубка России «Спартак» сыграет с екатеринбургским «Уралом» на стадии первого этапа полуфинала Пути регионов. Игра состоится 15 апреля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

«Спартак» в 21-м туре Российской премьер-лиги обыграл петербургский «Зенит» со счетом 2:1 и сравнялся с ним по очкам — 43. Команды идут на второй и третьей строчках турнирной таблицы национального первенства, лидер — «Краснодар», в активе которого 46 баллов.

В 22-м туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Игра состоится 30 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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