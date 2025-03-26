«Чо-то холодно»: Глушенков ушел с тренировки «Зенита»

Российский нападающий «Зенита» Максим Глушенков ушел с одной из тренировок «Зенита» со словами «чо-то холодно». Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Также он сообщает, что в клубе говорят о том, что 25-летний футболист в последнее время тренируется спустя рукава. Это связано с его недовольством главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

25 марта «Mash на спорте» сообщал о том, что Глушенков вступил в конфликт с Семаком после поражения от московского «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сказав наставнику «Учись тренировать».

Позднее Семак опроверг эту информацию.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу «Спартака». Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее появилась информация, что фанаты «Спартака» намерены частично снять бойкот с матчей.