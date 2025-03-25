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«Учись тренировать»: игрок «Зенита» вступил в конфликт с Семаком

Mash: у Глушенкова был конфликт с Семаком после поражения «Зенита» от «Спартака»
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков вступил в конфликт с главным тренером команды Сергеем Семаком после поражения от московского «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, футболист перебил наставника во время послематчевой речи. Сказал: «Учись тренировать». Из-за этого в раздевалке начался конфликт. Позднее сам игрок в комментарии Mash не стал отрицать, что у него произошла стычка с Семаком, однако отметил, что в его словах не было ничего такого, а в этой ситуации «кто-то пытается раздуть их мухи слона».

Сам Семак в комментарии источнику подобную ситуацию опроверг.

«Ерунду говорите. Ха-ха-ха. Слушайте, такое невозможно в принципе. То, что говорите, — это чушь полнейшая. Конфликта никакого не было, такое у нас в команде невозможно априори», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу «Спартака». Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее стало известно, правильно ли засчитан победный гол «Спартака» в матче с «Зенитом».

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