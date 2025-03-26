Часть игроков молодежной сборной России не может улететь из Колумбии

Baza: часть игроков молодежной сборной России до сих пор не улетела из Колумбии

Группа футболистов молодежной сборной России до сих пор не может вылететь из Колумбии. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Источник утверждает, что в числе игроков, оставшихся в Колумбии — Руслан Чобанов, Илья Кирш, Игорь Дмитриев, Александр Дегтев, Данила Козлов, Даниил Зорин и Богдан Москвичев. Сначала их самолет сломался, а затем они не попали на рейс из-за овербукинга.

В Колумбии подопечные Ивана Шабарова провели два товарищеских матча: 22 марта молодежная сборная России проиграла со счетом 0:1, а 23 — сыграла вничью 2:2.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в РФС оценили вероятность возвращения России на международную арену.