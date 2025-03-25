В РФС оценили вероятность возвращения России на международную арену

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что вероятность возвращения России на международную арену равна 50%. Его слова приводит Sport24.

«С каждым днем наше возвращение приближается. Не говорю, что оно произойдет завтра, но думаю, что в этом году нас могут ждать хорошие новости. Вероятность 50%. Возможно, это будет постепенное возвращение, а может быть и возвращение всех команд сразу», — заявил Дюков.

25 марта россияне обыграли национальную команду Замбии со счетом 5:0. Первый гол нашей национальной команды в игре против Замбии забил Максим Глушенков на 8-й минуте. Также в первой половине встречи отличился Илья Вахания на 44-й минуте. На 54-й и 58-й минутах Глушенков оформил хет-трик, а на 73-й минуте окончательный счет установил Алексей Батраков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что сборная России имеет лучшую серию в мировом футболе.