Молодежная сборная РФ по футболу из-за-проблем с самолетом задерживается в Колумбии

Находящаяся в Колумбии молодежная сборная России по футболу из-за технических проблем с самолетом не смогла вылететь в столицу страны для последующего перелета в Москву. Об этом со ссылкой на пресс-службу сборной сообщает ТАСС.

Российские футболисты должны были отправиться из города Кали в Боготу, чтобы затем ближайшим рейсом вылететь на родину. Однако из-за проблем с бортом вылет был отменен.

Молодежная сборная РФ сыграла два товарищеских матча с колумбийскими футболистами. В первом матче российские спортсмены проиграли, второй завершился вничью.

2 марта сообщалось, что пассажирский рейс российской авиакомпании, который должен был лететь из грузинского города Тбилиси в подмосковный город Жуковский, отменили по техническим причинам. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с отменой рейса.

1 марта в Сахалинской области пассажирский самолет не смог покинуть аэропорт из-за технической неисправности.

Ранее застрявшие на Кубе туристы из России разбили палаточный лагерь в аэропорту.