Россия подала список фигуристов для участия в ОИ-2026

ФФККР передала в ISU список фигуристов для участия в ОИ-2026 в Милане

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) направила в Международный союз конькобежцев (ISU) список спортсменов, которые должны принять участие в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, заявка направлена до окончания срока дедлайна, который наступает 28 февраля. Имена спортсменов, попавших в список ФФККР, не сообщаются. Для того, чтобы указанные в списке фигуристы были допущены к участию в олимпийском отборе, ISU должен их утвердить.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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