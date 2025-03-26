В «Миннесоте» раскрыли, когда Капризов вернется к тренировкам

Руссо: Капризов в ближайшие дни вернется к тренировкам на льду

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов в ближайшие дни вернется к тренировкам на льду. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на главного тренера команды Джона Хайнса.

«Хайнс сообщает, что Кирилл Капризов и Юэль Эрикссон Эк приступят к катанию в ближайшие несколько дней», — написал Руссо.

В конце января Капризов получил травму нижней части тела и перенес операцию. Он пропустил 22 матча команды в регулярном чемпионате.

До этого также из-за травмы нижней части тела он пропустил 12 игр в декабре-январе. Между повреждениями он успел сыграть три матча, в которых набрал два (0+2) очка.

Всего в текущем сезоне Капризов сыграл 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.

27-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

В турнирной таблице Западной конференции НХЛ «Миннесота» занимает седьмое место. У коллектива 85 очков за 72 игры.

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